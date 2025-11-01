اعزام نخستین گروه دانش آموزی دختران بهمئی به اردوی راهیان نور
نخستین گروه دانش آموزی دختران شهرستان بهمئی به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بهمئی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی در آئین اعزام این دانش آموزان گفت: نخستین کاروان راهیان نوردانش آموزان دختر شهرستان بهمئی برای بازدید از مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس بوسیله ۲ دستگاه اتوبوس به مدت چهارروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. سرهنگ مهدی غلامی نژاد هدف از اجرای این برنامه فرهنگی را آشنایی دانش آموزان با رشادتها، ازخودشتگیهای رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: در نخستین مرحله اردوی راهیان نور بیش از ۱۶۰ نفر از دانش آموزان دختر مدارس شهرستان به همراه کارشناسان، راویان و نیروهای آموزش دیده به مناطق عملیاتی اعزام شدند. سرهنگ غلامی نژاد با بیان اینکه تا پایان سال جاری بیش از هزار دانش آموز شهرستان بهمئی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند، اضافه کرد: این دانش آموزان علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و تجدید میثاق با شهدا وآرمانهای انقلاب اسلامی از برنامههای فرهنگی و معنوی نیز بهرهمند میشوند. وی ادامه داد: اردوهای راهیان نور جهادفرهنگی برای مقابله باجنگ نرم دشمنان است و باید این فرهنگ را به نسلهای جوان انتقال دهیم. مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی هم گفت: حضور کاروان راهیان نور دانش آموزی بهمئی در یادمانهای هشت سال دفاع مقدس علاوه بر فراگیری آموزشهای جدید و راه و رسم زندگی در راستای بهرهمندی دانش آموزان از آموزشهای درس آمادگی دفاعی دوره متوسطه و دبیرستان است. مسعود فرحبخش افزود: این اعزام برای تقویت روحیه شهادتطلبی و ایثارگری و مبارزه با تهاجمات غرب و همچنین تقویت حس ایثارگری در دانشآموزان برگزار شد. وی با بیان اینکه دانش آموزان اعزام شده از یادمانهای شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه، القمه، معراج الشهدا، دهلاویه، و اروند بازدید میکنند، گفت: در این اردو، اجرای برنامههای فرهنگی متعدد در قالب نمایش نامه عملیاتهای مختلف جنگ و همچنین نحوه شهادت شهدا به نمایش گذاشته میشود تا دانش آموزان با واقعیتها و رشادتهای رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس بهتر آشنا شوند. گفتنی است تا پایان سال جاری بیش از ۲ هزار دانش آموز دختر و پسر بهمئی در قالب اردوی راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید میکنند.