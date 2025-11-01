وزیر امور اقتصادی و دارایی از فعال شدن نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان طرح در کیش و آماده شدن طرح تحول مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیّد علی مدنی‌زاده، گفت: سازمان منطقه آزاد کیش طرح هایی را که قبلاً از سوی برخی سرمایه‌گذاران آغاز شده، اما متأسفانه متوقف مانده بود، مجدداً فعال کرده و نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان طرح فعال و سیزده طرح دیگر نیز در حال رفع مشکلات است.

او افزود: از پارسال تاکنون حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی در کیش جذب شده است.

سیّد علی مدنی‌زاده، به جلسات بررسی موانع مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در دیدار با مسئولان و مدیران منطقه آزاد کیش، تمام موانعی که از منظر قوانین و آیین‌نامه‌ها و هم از منظر مدیریتی بر سر راه مناطق آزاد ایجاد شده بود، بررسی شد.

او گفت: لایحه‌ای که چند ماه پیش تهیه شده را برای اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد در این جلسات بررسی کردیم و قرار شد پس از نهایی‌سازی اصلاحات، برای شورای عالی مناطق آزاد، هیئت دولت و در نهایت مجلس ارسال شود.

وزیر اقتصادی و دارایی، گفت: این لایحه در کمیته تخصصی شورای عالی مناطق آزاد جمع‌بندی شده و پس از انجام اصلاحات نهایی به مراحل بعدی ارسال خواهد شد.

سیّد علی مدنی‌زاده، گفت: علاوه بر اصلاحات قانونی، لازم است اصلاحات مدیریتی نیز انجام شود و مقرر شد در یک ماه، معاونان مرتبط وزارتخانه با محوریت آقای مسرور جلسه برگزار کنند و آسیب‌شناسی‌هایی را که در دو روز شناسایی شده را بررسی و راهکار‌های حقوقی و مدیریتی تدوین و در قالب بخشنامه ابلاغ کنند تا موانع اجرایی برطرف شود.

او افزود: طرح تحول مناطق آزاد که از بدو قبول مسئولیت به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شده بود، آماده شده است.

سیّد علی مدنی‌زاده، گفت: براساس سیاست‌های راهبردی این طرح، مقرر شد برای هر یک از مناطق آزاد کشور یک طرح تحول عملیاتی تهیه شود تا به‌عنوان سند راهبردی پنج‌ساله برای هر منطقه استفاده شود.