به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آقایی در نشست پیگیری مسائل و مشکلات دامداری‌های واقع در جاده دربید، از طراحی اولیه و تامین اعتبار برای احداث بند خاکی در جاده دربید ظرف یک هفته آینده خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها، موضوع تامین آب مجتمع دامداری جاده دربید نیز در دستور کار قرار گرفته است.آقایی از تصمیم‌گیری فوری برای حل دو مشکل اصلی این منطقه شامل حداث بند خاکی و تامین آب خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تامین امنیت در برابر سیلاب‌ها از نیاز‌های اصلی دامداران منطقه است، تصریح کرد: بحث احداث بند خاکی که باید توسط اداره کل منابع طبیعی پیگیری و اجرا می‌شد، با حضور مدیرکل این اداره در نشست مورد تاکید مجدد قرار گرفت.

فرماندار یزد خاطرنشان کرد بر این اساس، مقرر شد طراحی اولیه این پروژه حفاظتی ظرف مدت یک هفته انجام شده و بلافاصله در دستور کار تامین اعتبار قرار گیرد.

آقایی با بیان اینکه تامین آب مجتمع دامداری‌های جاده دربید دیگر موضوع محوری این نشست بود، افزود: مسائل مرتبط با تامین آب از طریق اداره منابع آب و اداره جهاد کشاورزی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان افزود: مقرر شد طرح انتقال آب و ایجاد شبکه‌ی پایدار برای دامداری‌های منطقه، توسط اداره جهاد کشاورزی تهیه و در نشست آینده ارائه شود تا با تامین زیرساخت‌های لازم، مشکلات دامداران این منطقه مرتفع شود.