چهلوهفتمین دوره مسابقات کونگفو توتایما بانوان کشور به میزبانی استان مازندران در سلمانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهلوهفتمین دوره مسابقات کونگفو توتایما بانوان کشور در چهار رده سنی به میزبانی مازندران در شهر سلمانشهر برگزار شد.
دبیر انجمن کونگفو توتایما کشور گفت: این رقابتها برای نخستینبار در استایل مایانا برگزار شد.
ابوالحسن مرتمی افزود: در این دوره از مسابقات بیش از ۳۰۰ شرکتکننده از ۲۰ استان کشور حضور داشتند و در چهار رده سنی نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسال به رقابت پرداختند.
وی با اشاره به نوآوریهای جدید در این دوره تصریح کرد: برای نخستینبار در تاریخ برگزاری مسابقات انجمن توتایما، کمربند طلایی ویژه بانوان در نظر گرفتهشد تا از قهرمانان برتر تقدیر شود.
مسؤل انجمن کونگفو توتایما مازندران در ادامه اظهار داشت: برنامههای متنوعی برای توسعه انجمن در سطح کشور داریم در صورت فراهم شدن شرایط و جذب حمایت مالی، قصد داریم تیم ملی بانوان را برای حضور در مسابقات برونمرزی اعزام کنیم، خوشبختانه مذاکرات اولیه با اسپانسرها انجام شده و قولهایی در این زمینه دریافت کردهایم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی خانواده بزرگ کونگفو و حمایت مسئولان، بتوانیم گامهای مؤثری در مسیر اعتلای ورزش بانوان و معرفی توانمندیهای ورزشکاران کشورمان در سطح بینالمللی برداریم.
مسئول کمیته داوران بانوان سبک توتایما کشور هم در حاشیه برگزاری مسابقات کشوری این در سلمانشهر گفت: در این دوره از مسابقات ۲۸ داور از استانهای مختلف کشور از جمله یزد، خراسان رضوی، تهران، البرز و مازندران حضور داشتند و خوشبختانه رقابتها بدون هیچگونه نقص و با نظم کامل برگزار شد.
الهه محمودی افزود: بر اساس ارزیابیهای انجامشده در هیئت انجمن توتایما، اکثر داوران حاضر در این دوره عملکردی بسیار مطلوب داشتند و سطح داوری نسبت به دورههای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی همچنین اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، ۲۰ استان از سراسر کشور حضور یافتند و بیش از ۳۰۰ فایتر در ردههای مختلف سنی به رقابت پرداختند.
وی در پایان از میزبانی شایسته استان مازندران قدردانی کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بسیار خوب هیئت ورزشهای رزمی و مسئولان برگزاری، نقش مهمی در موفقیت این رقابتها داشت.
نتایج تیمهای برتر در ردههای سنی مختلف:
➖ نونهالان:
۱- کرمانشاه
۲- مازندران ب
۹- مازندران الف
➖ نوجوانان:
۱- کرمانشاه
۲- مازندران الف
۳- تهران الف
➖ جوانان:
۱- آذربایجان غربی
۲- تهران الف
۳- اصفهان
➖ بزرگسالان:
۱- البرز
۲- مازندران الف
۳- یزد
➖کاپ اخلاق:
هرمزگان