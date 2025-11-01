به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز شنبه دهم آبان با میانگین ۹۰ AQI در وضعیت قابل قبول و سالم ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۱، پارک زمزم ۹۶، بزرگراه خرازی ۵۹، دانشگاه صنعتی ۷۵، خیابان رودکی ۶۲، خیابان رهنان ۹۲، سپاهان‌شهر و میرزا طاهر ۹۳، خیابان فرشادی ۹۰، خیابان فیض ۸۵، ولدان ۹۴ و هزار جریب ۷۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۵۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم و در بولوار کاوه ۱۰۵ نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.