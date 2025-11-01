به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مصطفی رحیمی گفت: این سرشماری با جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره وضعیت زنبورستان‌ها و تولید عسل در شهرستان با هدف بهبود و توسعه صنعت زنبورداری از هفتم مهرماه آغاز شد و تا هفدهم آبان ماه ادامه دارد.

او افزود: شهرستان ارسنجان با تولید سالانه ۳۹ تن عسل و داشتن ۹ هزار و ۷۲۴ کلنی زنبور عسل مهاجر و بومی، یکی از قطب‌های زنبورداری در استان فارس است.

رحیمی بیان کرد: صنعت زنبورداری نه تنها به تأمین نیاز‌های بازار داخلی کمک می‌کند، بلکه بر اساس آمار موجود، باعث اشتغال زایی ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان ارسنجان شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان، سرشماری زنبورستان‌ها را فرصتی مناسب برای بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی این صنعت دانست و گفت: با جمع‌آوری اطلاعات دقیق، می‌توانیم به زنبورداران خدمات بهتری ارائه داده و کیفیت تولید عسل را افزایش دهیم.

او گفت: نتایج سرشماری به‌عنوان مبنایی برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقاء سطح آگاهی زنبورداران در زمینه بهداشت و مدیریت زنبورعسل استفاده خواهد شد.