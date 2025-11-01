به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این آیین معنوی که با حضور خانواده‌های شهدای میهمان، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم همراه بود، یاد و خاطره هشت شهید میهمان شهرستان بافق و همچنین سالروز شهادت شهید فهمیده گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام طباطبایی همرزم شهدا و سخنران این مراسم، گفت: این شهدا جوانمردانی بودند که اگر امروز در میان ما بودند بی‌تردید در شمار برترین فرماندهان و سرداران کشور قرار می‌گرفتند و افتخار بزرگی است که آنان میهمان شهر ما شدند.

وی با اشاره به اهمیت پایبندی شهدا به نماز اول وقت در سخت‌ترین شرایط جنگ، افزود: این روحیه باید الگوی نسل امروز باشد.

طباطبایی بیان کرد: حضور پیکر مطهر این شهدا در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) فضای معنوی سرشار از آرامش و حس خوب را در این مکان پدید آورده و مردم بافق نیز همواره با میهمان‌نوازی دل‌ها و حاجات خود را با توسل به این شهیدان بزرگوار بیان می‌کنند.

شهید سید امیر طباطبایی، شهید وحید ضیایی، شهید جمال جعفرزادگان، شهید رضایی آهن‌مهدوی، شهید ابوطالب احمدیه خانه‌سر، شهید محمدرضا عیوض‌پور، شهید یزدان احمدیه و شهید محمدرضا مختاری از شهدای میهمان شهرستان بافق هستند.

سخنرانی، مداحی و تجلیل از خانواده‌های شهدای میهمان از جمله برنامه‌های این یادواره بود.