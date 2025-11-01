با ورود توده گرد و غبار و ادامه یافتن وضعیت ناسالم کیفیت هوا، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان مشهدی صادر شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی توصیه کرد: شهروندان علاوه بر رعایت حفاظت فردی و استفاده از ماسک، از ورزش و پیاده روی در فضای باز و تردد با وسیله نقلیه شخصی خودداری کنند.

مسعود یاوری افزود: امروز (شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴) همه فعالیت‌ های ورزشی در شهر مشهد به خصوص در مدارس ممنوع است.

وی ادامه داد: در این شرایط بویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌ های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.