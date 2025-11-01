مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل به عنوان نماینده ایران در نخستین نشست جاده ابریشم سازمان همکاری اقتصادی اکو در کشور آذربایجان، معرفی یکپارچه ظرفیت‌های غنی مسیر گردشگری جاده ابریشم را پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل به همراه نماینده دفتر توسعه گردشگری خارجی و روابط ملی اکو به عنوان نمایندگان ایران در نخستین نشست جاده ابریشم سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو که از ۶ تا ۹ آبان ماه در شهر شکی کشور آذربایجان برگزار شد حضور پیدا کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این نشست گفت: با هم‌افزایی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، جاده ابریشم می‌تواند به عنوان یکی از غنی‌ترین و جذاب‌ترین مسیر‌های گردشگری دنیا معرفی شود.

جلیل جباری افزود: جاده ابریشیم تنها یک مسیر بازرگانی و تجارت نبوده و بلکه نمادی برای همکاری میان تمدن‌ها شناخته می‌شود و طرح گردشگری سازمان اکو از این میراث مادی و معنوی بهره می‌برد.

او تاکید کرد: جاده ابریشم و جاذبه‌های آن به عنوان یک مسیر تاریخی باید با صدایی یکپارچه و به صورت منسجم در سطح جهان معرفی شود و همکاری در تبلیغات، برندینگ، بازاریابی و تولید محتوا می‌تواند کشور‌های عضو را به این هدف مهم برساند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به پیشنهاد شبکه‌بندی آب‌های درمانی و معدنی کشور‌های عضو اکو از سوی اردبیل، ادامه داد: استان اردبیل آماده میزبانی و تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری اهداف در زمینه شبکه‌بندی آب‌های درمانی و معدنی کشور‌های عضو اکو به عنوان یکی از جاذبه‌های مورد توجه گردشگری است.

او پیشنهاد کرد: بکارگیری تعرفه ترجیحی صادرات صنایع‌دستی و تعریف بسته‌های سفر مشترک در بین کشور‌های عضو اکو، طراحی نشان و شعار واحد برای گردشگری جاده ابریشم، تبلیغات مشترک و برگزاری رویداد‌های فرهنگی از جمله اقداماتی است که در راستای توسعه گردشگری کشور‌های عضو می‌تواند اجرا شود.

جباری تصریح کرد: در جریان نشست جاده ابریشم اکو، نمایندگان کشور‌های ایران، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان درباره ظرفیت‌های میراث مشترک جاده ابریشم و همکاری‌های منطقه‌ای به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست مصوب شد که دومین نشست جاده ابریشم سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو و ششمین جشنواره غذای کشور‌های اکو در سال ۲۰۲۶ در کشور ایران برگزار شود.