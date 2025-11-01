پخش زنده
کتاب «آفتاب علم و معرفت»، روایت زندگینامه آیتالله سید ابوالقاسم حسینی دهکردی اصفهانی در مؤسسه بوستان کتاب، چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «آفتاب علم و معرفت» اثر مجید جلالی دهکردی ، آشنایی با زندگانی ارباب معرفت، راحت روح و حیات جان است و آدمی را به دانشآموزی و حکمتاندوزی و کار و تلاش تشویق میکند.
این اثر ، شرح حال مردی از تبار نور، آیتالله سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی (۱۳۵۳ـ۱۲۷۲ ه. ق) است که بر چکاد اندیشه و عرفان منزل کرده و عمری دل در گرو یار داده بود.
نویسنده در کتاب «آفتاب علم و معرفت» از این عالم سخن گفته که خواننده با خواندن آن دل و جان تازه میدارد و طراوت میبخشد و راهیان راه سلوک را مفید میافتد و دانشیان را به کار میآید.
کتاب حاضر در شش فصل تألیف شده است؛ در اولین فصل به زندگینامه این عالم ربانی پرداخته شده و اساتید، شاگردان و تألیفات وی معرفی شدهاند.
نویسنده در فصل دوم این اثر، فعالیتهای سیاسی و فرهنگی آیتالله سید ابوالقاسم محسنی دهکردی اصفهانی تبیین و به ۶۸ تن از شاگردان و صاحبان اجازه روایت و اجتهاد از ایشان میپردازد که از جمله آنها میتوان به امام خمینی، آیات عظام سیدحسین بروجردی، سیدشهابالدین مرعشی نجفی، حاجآقارحیم ارباب اصفهانی، سیدعبدالحسین طیب، سیدمحمود روضاتی (ره) اشاره کرد؛ در ادامه فصل نیز مبارزات و فعالیتهای اجتماعی وی تشریح شده است.
فصل بعدی به خصوصیات اخلاقی و عرفانی این عارف الهی اختصاص یافته و پس از اشاره به تلاش وی در عبادت و تحصیل، دو رؤیای صالحه در نجف اشرف تبیین و ادامه فصل به مباحثی از جمله جریان تشرف سید بحرالعلوم (ره) و وصیت شیخ انصاری (ره) در مرض موت این شاگردان خود اختصاص یافته است.
فصل چهارم با عنوان «آیتالله دهکردی در بیان بزرگان» به رشته تحریر درآمده، و در فصل پنجم به رحلت این عالم پرداخته شده است.
نویسنده در ششمین و آخرین فصل از این اثر به «خاندان آیتالله دهکردی» میپردازد و در پایان نیز شرح حال فرزندان وی تشریح شده است.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.