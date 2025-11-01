\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0622\u062e\u0648\u0646\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc \u0645\u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0633\u0628\u062a\u0627\u064b \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u062c\u0648\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0646\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0628\u0648\u062f \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0645\u0624\u062b\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0633\u0628\u06cc \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.