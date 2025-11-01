پخش زنده
امروز: -
۵۰ حلقه چاه غیرمجاز امسال در شهرستان مهاباد شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر منابع آب مهاباد شهرستان مهاباد با اشاره به شناسایی ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در نیمه نخست امسال در این شهرستان گفت: از این تعداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز به دو شیوه توافقی و با حکم قضایی مسدود و این اقدام موجب صرفهجویی بیش از ۸۸ هزار مترمکعب آب در محدوده شهرستان مهاباد شده است.
خالد رحمانی، با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی و کاهش حجم ذخیره آب پشت سد مهاباد افزود: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب همچنین پنج دستگاه حفاری غیرمجاز و تعدادی از ادوات مرتبط توقیف و به مراجع قضایی معرفی شدهاست.
رحمانی اظهارکرد: همچنین چندین مورد لولههای غیرمجاز انتقال آب از سد مهاباد به اراضی حاشیه سد جمعآوری و ۲۵ فقره شکایت در این زمینه به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی اضافه کرد: در جریان این اقدامات، چهار دستگاه تانکر حمل آب که با سوءاستفاده از شرایط کمآبی اقدام به فروش غیرقانونی آب با مبالغ بالا میکردند، شناسایی شده و پرونده آنها در حال رسیدگی قضایی است.