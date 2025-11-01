به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر منابع آب مهاباد شهرستان مهاباد با اشاره به شناسایی ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در نیمه نخست امسال در این شهرستان گفت: از این تعداد ۴۰ حلقه چاه غیرمجاز به دو شیوه توافقی و با حکم قضایی مسدود و این اقدام موجب صرفه‌جویی بیش از ۸۸ هزار مترمکعب آب در محدوده شهرستان مهاباد شده است.

خالد رحمانی، با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آبی و کاهش حجم ذخیره آب پشت سد مهاباد افزود: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب همچنین پنج دستگاه حفاری غیرمجاز و تعدادی از ادوات مرتبط توقیف و به مراجع قضایی معرفی شده‌است.

رحمانی اظهارکرد: همچنین چندین مورد لوله‌های غیرمجاز انتقال آب از سد مهاباد به اراضی حاشیه سد جمع‌آوری و ۲۵ فقره شکایت در این زمینه به دستگاه قضایی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: در جریان این اقدامات، چهار دستگاه تانکر حمل آب که با سوءاستفاده از شرایط کم‌آبی اقدام به فروش غیرقانونی آب با مبالغ بالا می‌کردند، شناسایی شده و پرونده آنها در حال رسیدگی قضایی است.