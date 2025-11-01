مادر شهید علیرضا میرزایی برنجستانکی دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم فضه علی‌نژاد مادر شهید بزرگوار «علیرضا میرزایی برنجستانکی»، پس از سال‌ها صبر و بردباری در ۷۹ سالگی دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این مادر بزرگوار، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ساعت ۱۱ صبح از مسجد صاحب‌الزمان (عج) ساروکلا به سمت گلزار امامزاده اسماعیل برگزار خواهد شد.

شهید علیرضا میرزایی برنجستانکی متولد یک خرداد ۱۳۴۷در تاریخ بیست و دوم فروردین ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به فیض شهادت نائل آمد.

سعید کهن سال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران این ضایعه را به جامعه معزز شاهد و ایثارگر به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این مادر صبور، همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.