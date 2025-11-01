به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره عبور صنعت برق از وضعیت بحرانی به مرحله تعادل گفت: در ابتدای دولت، صنعت برق با کمبود بیش از ۲۰ هزار مگاوات و خروج بخش قابل‌توجهی از نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار روبه‌رو بود، اما امسال توانستیم ۲۱ روز زودتر از سال گذشته به پایان ناترازی برسیم و خاموشی‌های خانگی نیز ۱۵ روز زودتر پایان یافت.

وی افزود: رشد تقاضای برق که پیش‌تر تا سطح ۸۹ هزار مگاوات پیش‌بینی می‌شد، امسال در محدوده ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات تثبیت شد؛ نتیجه‌ای که با همراهی شرکت‌های توزیع، مدیریت مصرف و کنترل مصارف نامتعارف حاصل شد.

رجبی‌مشهدی با اشاره به گسترش طرح‌های هوشمندسازی در صنعت برق اظهار کرد: در سال گذشته بیش از دو میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شد و برای نخستین‌بار سامانه محدودکننده مصرف (لیمیتر) به‌صورت عملیاتی به کار گرفته شد. این سامانه‌ها با ارسال پیامک هشدار و قطع خودکار بار، کاهش سه‌هزار مگاواتی پیک مصرف نسبت به سال قبل را رقم زدند.

وی افزود: توسعه مراکز پایش و کنترل مصرف در ۴۰ شرکت توزیع برق، راه‌اندازی سامانه مردمی ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای معرفی برق‌های غیرمجاز و مشارکت مردم در گزارش مصارف غیرعادی، الگویی از حکمرانی هوشمند در صنعت برق ایران ایجاد کرده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به کاهش ذخایر مفید سد‌های نیروگاه‌های برق‌آبی کشور گفت: با وجود افت ۵۸ درصدی حجم ذخایر نسبت به سال گذشته، بخش‌های حرارتی و تجدیدپذیر توانستند این ناترازی را جبران کنند. به گفته او، تنها در یک سال اخیر، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۷۶ درصد رشد داشته و بیش از هزار مگاوات واحد جدید وارد مدار شده است.

رجبی‌مشهدی در ادامه افزود: طی سال گذشته، بیش از ۳۱ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است. همچنین بیش از ۶۳ هزار انشعاب غیرمجاز در سراسر کشور ساماندهی شد.

وی اظهار کرد: طرح جرم‌انگاری استخراج رمزارز با برق غیرمجاز و ممنوعیت سه‌ساله استخراج مجاز، برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده تا از حقوق عمومی مردم در برابر مصارف غیرمولد حفاظت شود.

مدیرعامل توانیر در تشریح برنامه‌های سال آینده شرکت گفت: طبق مصوبه بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، تعرفه یارانه‌ای تنها به اقامتگاه اصلی خانوار اختصاص می‌یابد و سقف مصرف جایگزین الگو‌های قبلی خواهد شد.

وی افزود: تا پیش از تابستان ۱۴۰۵، تعداد کنتور‌های هوشمند از ۱۰ میلیون دستگاه عبور خواهد کرد و برای مشترکان بسیار پرمصرف، تعرفه‌های پلکانی جدید اعمال می‌شود. همچنین، تأمین برق پایدار صنایع طبق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و نصب کنتور‌های هوشمند برای چاه‌های کشاورزی از برنامه‌های محوری توانیر است.

رجبی‌مشهدی با اشاره به روند جهانی برقی‌سازی و افزایش مصرف انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل، ساختمان و صنعت گفت: در حالی‌که تقاضای جهانی برق در حال رشد است، صنعت برق ایران با تکیه بر هوشمندسازی، مدیریت داده و عدالت در مصرف، مسیر پایداری و تعادل را در پیش گرفته است.

وی در پایان از حمایت‌های وزیر نیرو، معاونان وزارتخانه و مدیران صنعت برق در تحقق اهداف اوج بار ۱۴۰۴ قدردانی کرد و افزود: برای عبور مطمئن از اوج بار ۱۴۰۵، توانیر با همکاری شرکت‌های توزیع و مشارکت مردم، برنامه‌ای منسجم و داده‌محور را دنبال میکند.