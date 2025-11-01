‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از آزادسازی کامل اراضی ساحلی تصرف‌شده در منطقه بیشه‌کلا با صدور دستور قضایی خبر داد.

صابر ذوالفقاری گفت: عملیات رفع تجاوز از منطقه ساحلی بیشه‌کلا، پیرو بازدید‌های میدانی و در اجرای ماده ۱۱ قانون اراضی انجام شده است.

‌دادستان سرخرود بر عزم جدی دستگاه قضایی استان در راستای حفظ و احیای حقوق عامه تأکید کرد و افزود: این اقدام در پی دستور و تاکید ویژه رئیس کل دادگستری مازندران مبنی بر مقابله با هرگونه تصرف اراضی ساحلی و انفال صورت گرفته و بر این اساس با متخلفین این حوزه، برخورد بدون اغماض خواهد شد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: با هرگونه عدم نظارت و ترک فعل از جانب مسئولین ذیربط که موجب تضییع حقوق عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.