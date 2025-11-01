پخش زنده
امروز: -
طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴، استان کرمانشاه با نرخ تورم سالانه ۳۵.۹ درصد، همچنان دومین استان با کمترین تورم کشور باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴، استان کرمانشاه با نرخ تورم سالانه ۳۵.۹ درصد، همچنان دومین استان با کمترین تورم کشور باقی ماند؛ نتیجهای که نشان میدهد سیاستهای تنظیم بازار و کنترل قیمتها در استان مؤثر و مستمر بوده است.
نرخ تورم سالانه کشور (شاخص قیمت در یک سال منتهی به مهرماه) با افزایش ۱.۴ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، به ۳۸.۹ درصد رسید.
در همین حال، نرخ تورم سالانه در استان کرمانشاه ۳ واحد درصد کمتر از میانگین کشوری است و جایگاه این استان در میان کمتورمترین مناطق کشور همچنان تثبیت شده است.
مقایسه با استانهای همجوار کردنشین نشان میدهد وضعیت کرمانشاه بهمراتب بهتر است؛ نرخ تورم سالانه در استانهای کردستان ۴۲.۲ درصد، ایلام ۴۲.۸ درصد و آذربایجان غربی ۴۲.۸ درصد گزارش شده است.