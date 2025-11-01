به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم افتتاحیه طرح ملی تأمین و جایگزینی ۱۰ هزار بخاری‌گازی با راندمان بالا در مناطق سردسیر گیلان با نصب و راه اندازی بخاری‌های گازی با راندمان بالا در بقعه امام زاده عبدالله، امام زاده قاسم بره سر، مسجد جامع شهر بره سر، مسجد خاتم الانبیا جیرنده و منزل چند خانواده شهید، خانوار‌های مددجوی کمیته امداد و بهزیستی در بره سر و جیرنده رودبار برگزار شد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان در این مراسم با بیان اینکه، این طرح با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی طراحی شده است، گفت: تا پایان امسال ۱۰ هزار دستگاه بخاری گازی با راندمان بالا در مناطق سردسیر استان توزیع می‌شود.

مسعود برادران نصیری با اشاره به اینکه اولویت این طرح با خانواده‌های مددجوی کمیته امداد و بهزیستی گیلان است، افزود: پیش از آغاز رسمی این طرح در استان، در نشست هماهنگی با مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران، برای کاهش مصرف انرژی مشترکان بخش خانگی گیلان، همگام با دیگر استان‌ها تصمیمات اجرایی گرفته شد.

وی با بیان اینکه جایگزینی بخاری‌های گازی با راندمان بالای ۸۵ درصد، به جای بخاری‌های فعلی، زمینه کاهش مصرف انرژی گاز در بخش خانگی و کاهش فشار بر شبکه گاز کشور را فراهم خواهد کرد و گیلان همگام با دیگر استان‌ها سهم قابل توجهی در اجرای موفق این طرح در سطح کشور خواهد داشت.