پخش زنده
امروز: -
بازار انرژی هفته را با رکوردی تازه آغاز کرد؛ ارزش معاملات بورس انرژی در نخستین هفته آبان از مرز ۱۱۷ هزار میلیارد ریال گذشت و نسبت به هفته پایانی مهر رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد؛ جهشی که عمدتاً از افزایش فروش صادراتی فرآوردههای هیدروکربوری و رشد معاملات رینگ بینالملل ناشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: ۷۵ درصد ارزش هفتگی معاملات در رینگ بینالملل، ۲۰ درصد در رینگ داخلی بازار فیزیکی، ۴ درصد در بازار برق و ۱ درصد در ابزارهای مالی به ثبت رسید. مجموعاً در این بازه، فروش حاملهای انرژی در رینگهای داخلی و خارجی، دادوستد برق و ابزارهای مالی، ارزش کلی بازار را به سطحی بیسابقه رساند.
در همین حال، بورس انرژی برای شنبه دهم آبان خود را مهیای چندین عرضه مهم کرده است؛ از جمله ۴۱ هزار تن گاز مایع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل، و ۴۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع از سوی پالایش نفت امام خمینی در رینگ داخلی، بهعلاوه ۲ هزار تن زغالسنگ شرکت کانی کربن طبس.
در رینگ بینالملل، طی هفته ابتدایی آبان ۲۴۵ هزار و ۱۴۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی معامله شد که ارزشی معادل ۸۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال داشت. در میان عرضهکنندگان، شرکت ملی گاز ایران با فروش ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع به ارزش ۳۰ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال عنوان فروشنده برتر را از آن خود کرد. این شرکت در پنجم آبان، گاز مایع خود را با پریمیوم منفی ۷۰ دلار در هر تن در قالب چهار عرضه جداگانه روانه رینگ کرد و با استقبال کامل خریداران مواجه شد.
در رینگ داخلی نیز ۷۵ هزار و ۳۴۰ تن انواع حامل انرژی معامله شد که ارزش آن به ۲۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال رسید. در صدر فروشندگان داخلی، پالایش نفت شیراز با عرضه ۲۵ هزار تن آیزوفید در قیمت پایه ۲۷۴ هزار و ۱۰۹ ریالبه ازای هر کیلوگرم قرار گرفت و تمام محصول خود را به فروش رساند. ارزش این معامله ۶ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال بود.
به این ترتیب، افزایش تقاضا برای فرآوردههای صادراتی و رشد حجم معاملات در دو رینگ اصلی، هفته ابتدایی آبان را به یکی از پرارزشترین دورههای معاملاتی بورس انرژی در سال جاری تبدیل کرد.