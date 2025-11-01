پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از پیشکسوتان فوتبال و ادای احترام به شهدا و جانبازان در سالن ورزشی رضوی کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان گفت: حفظ احترام و شأن پیشکسوتان در تمام حوزهها به ویژه عرصه ورزش و جوانان موجب حفظ ارزشهای ورزشی میشود و در یافتن الگوهای حقیقی به جوانان کمک شایانی میکند.
ابوذر فرد نژاد خواستار وفاق و همدلی در میان بزرگان فوتبال شد و افزود: نباید فراموش کنیم که ورزش درس اخلاق بوده و احترام به پیشکسوت یک ضرورت غیرقابل انکار است.
در این آیین از مقام شامخ شهدا و جانبازان و همچنین پیشکسوتان و بزرگان فوتبال شهرستان کاشان با حضور چهرههای شاخص فوتبال و خانوادههای آنان تقدیر شد.