آیین تجلیل از پیشکسوتان فوتبال و ادای احترام به شهدا و جانبازان در سالن ورزشی رضوی کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان گفت: حفظ احترام و شأن پیشکسوتان در تمام حوزه‌ها به ویژه عرصه ورزش و جوانان موجب حفظ ارزش‌های ورزشی می‌شود و در یافتن الگو‌های حقیقی به جوانان کمک شایانی می‌کند.

ابوذر فرد نژاد خواستار وفاق و همدلی در میان بزرگان فوتبال شد و افزود: نباید فراموش کنیم که ورزش درس اخلاق بوده و احترام به پیشکسوت یک ضرورت غیرقابل انکار است.

در این آیین از مقام شامخ شهدا و جانبازان و همچنین پیشکسوتان و بزرگان فوتبال شهرستان کاشان با حضور چهره‌های شاخص فوتبال و خانواده‌های آنان تقدیر شد.