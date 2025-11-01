مسئول دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی شهرستان زارچ: طرح‌های «شکوه مادری» و «دختران رضوی» با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی و آموزه‌های معنوی در سطح خانواده‌ها، مدارس و محافل مختلف در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا باقیان در مراسم «قرار هشتم» خادمیاران رضوی شهرستان زارچ، افزود: فرهنگ رضوی باید به صورت ماندگار در جامعه نهادینه شود و در این مسیر خدمت‌رسانی به مردم به نام امام رضا (ع) اصل محوری فعالیت‌های کانون‌های خدمت رضوی است.

وی درباره طرح ملی «شکوه مادری» گفت: این طرح ششمین رویداد بزرگ رضوی است که با هدف تکریم جایگاه مادران ایرانی اجرا می‌شود و مادران زیر ۴۰ سال دارای سه فرزند می‌توانند از چهارم آبان تا پانزدهم آذر با ثبت‌نام در سامانه رسمی طرح، از توفیق زیارت سه‌روزه حرم مطهر امام رضا (ع) و بسته‌های فرهنگی و معنوی بهره‌مند شوند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی زارچ درباره طرح «دختران رضوی» نیز اظهار داشت: این برنامه با محوریت ترویج سبک زندگی اسلامی و سیره رضوی برای دختران در آستانه سن تکلیف و با حضور خادمیاران خواهر و مربیان دینی در مدارس شهرستان برگزار می‌شود.

باقیان همچنین به برگزاری «روضه‌های خانگی» اشاره کرد و گفت: این جلسات کوتاه شامل سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای و مداحی ۲۰ دقیقه‌ای است که با هدف دسترسی آسان خانواده‌ها به آموزه‌های رضوی پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های کانون‌های خدمت رضوی به صورت مستمر و بدون جنبه‌های نمایشی انجام می‌شود و هدف اصلی خدمت‌رسانی و انتقال فرهنگ رضوی است.