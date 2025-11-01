پخش زنده
امروز: -
مانور میدانی صلابت سبلان صبح امروز در روستای زرتشت آباد خلخال در استان اردبیل برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مانور میدانی صلابت سلان از ساعت ۷ صبح در منطقه زرتشتآباد در شهرستان خلخال برگزار شد.
در این مانور که با حضور ۲ هزار نفر و ۶۰۰ دستگاه خودروهای عملیاتی و امدادی برگزار شد، تمامی دستگاههای اجرایی استان، از جمله ثبتاحوال، امور عشایر، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، و دستگاههای امدادی و عملیاتی مانند نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، و ارتش مشارکتداشتند. در این مانور، از بالگردهای امدادی نیز استفاده شد.
مانور میدانی شامل شبیهسازی وضعیتهای بحرانی مانند ترکیدگی لوله آب و غرق شدگی فرضی بود. که تیمهای امدادی از جمله آتشنشانی و غواصان به عملیات نجات پرداختند .همچنین، در این مانور فرضی، تعدادی از افراد به عنوان کشتهشدگان زیر آوار ماندگان شبیهسازی شدند که توسط سگهای زندهیاب هلال احمر جستوجو و نجات یافتند.
این مانور با هدف آمادگی بهتر در مواجهه با بحرانها و همچنین ارزیابی کارایی سیستمهای امدادی و مدیریتی استان اردبیل برگزار شد.
همزمان با هفته پدافند غیر عامل مانور دور میزی مدیریت بحران صلابت سبلان دیروز در محل استانداری اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، مانور دور میزی صلابت سبلان با هدف ارتقاء سطح مدیریت بحران در هفته پدافند غیرعامل با حضور ۵۲ دستگاه اجرایی در سطح استان برگزار شد.
مانور دور میزی صلابت سبلان با هدف آماده سازی تیمهای عملیاتی جهت پاسخگویی مناسب به حوادث برگزار شد.
مانور دور میزی با طرح سناریو با موضوع پاسخگویی به حوادث با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این مانور پیرامون نحوه فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه، ترکیب اعضای کمیته بحران، بررسی اولیه حادثه، اعزام تیم ارزیاب سریع و تیم عملیاتی، نقش واحدهای مختلف و اجرای اقدامات زیستی بحث و تبادل نظر شد.