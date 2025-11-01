رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر از درخشش چشمگیر نمایش «نوشابه مشکی» در سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرشاد کشاورزیان با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر استان همدان و درخشش نمایش «نوشابه مشکی» گفت: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی «سعید حسین‌پور» از تولیدات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر که توسط گروه هنری «عرفان» اجرا شد.

وی با بیان اینکه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان همدان با حضور ۳۵ نمایش در همدان برگزار شد و نمایش «نوشابه مشکی» به‌عنوان نماینده ملایر با کسب چندین رتبه برتر، برگ زرین دیگری در کارنامه فرهنگی و هنری این شهرستان ثبت کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر افزود: این نمایش موفق شد با کسب امتیاز از هیأت داوران، سکوی پرتاب استان همدان را به‌سوی «جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر» فتح کند و آماده حضور و رقابت در این عرصه ملی شود.

وی با اشاره به کارنامه درخشان «نوشابه مشکی» در جشنواره استانی عنوان کرد: رتبه اول کارگردانی این جشنواره به سعید حسین‌پور کارگردان نمایش نوشابه مشکی رسید.

کشاورزیان به کسب رتبه نخست بازیگری مرد و زن سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان همدان به هنرمندان اشاره کرد و گفت: محمدجواد نوروزی در بخش مردان و مهیا جباری در بخش زنان تندیس جشنواره را کسب کردند.

وی افزود: علاوه بر رتبه‌های برتر بازیگری رتبه سوم بازیگری زن و تقدیر بازیگری مرد نیز به هنرمندان ملایری رسید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر تندیس و دیپلم افتخار جشنواره تئاتر استان در بخش موسیقی نیز به نمایش نوشابه مشکی و هستی رازقی و آرین مؤمنی تعلق گرفت.

وی گفت: در بخش نویسندگی نیز سعید حسین‌پور موفق به کسب رتبه دوم شد و این در حالی است که در ابن بخش هیچ‌کدام از نمایشنامه‌ها حائز رتبه اول نشدند.

کشاورزیان بیان کرد: هیأت داوران این دوره از جشنواره متشکل از دکتر عطاالله کوپال، آرش دادگر و محمد حاتمی، این جوایز را به برگزیدگان اهدا کردند.