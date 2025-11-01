به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ضرغام آذین در تشریح این خبر اظهار داشت: با رصد اطلاعاتی انجام شده کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی مشخص شد فردی به هویت معلوم در یکی از روستا‌های استان‌های غربی کشور که شغل وی آهن فروش بوده با ترغیب و تشویق مردم به پرداخت سود هنگفت و نامتعارف اقدام به جمع آوری مبالغ میلیاردی از همکاران خود و سایر شهروندان کرده و بعد از پرداخت مبالغی جزئی به عنوان سود و اخذ جلب اعتماد آنها متواری می‌شود.

وی افزود: با انجام استعلامات لازم شکات پرونده شناسایی و ضمن اخذ اطلاعات جامع از آنان، و معرفی به مرجع قضایی جهت طرح شکایت، نهایتاً با تجمیع پرونده‌ها در یک شعبه بازپرسی واحد، مشخص شد متهم از ۱۷ نفر از شکات جمعاً مبلغ ۱۶ میلیارد تومان اخاذی کرده است.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس با جمع آوری مستندات مربوطه و تکمیل پرونده، پس از انجام تحقیقات و تجمیع اطلاعات، نهایتاً طی اقدامات فنی گسترده متهم را که در یکی از استان‌های جنوبی کشور مخفی شده بود با هماهنگی قضایی دستگیر و با قرار وثیقه سنگین روانه زندان کرد.

سردار آذین در ادامه ضمن توصیه به شهروندان تصریح کرد: فریب کسانی که مدعی سود هنگفت جهت سرمایه گذاری هستند را نخورید و پیش از هر گونه پرداخت وجهی هویت و مجوز قانونی شرکت و یا افراد را از مراجع معتبر استعلام کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.