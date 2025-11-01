معاون مهندسی آب و فاضلاب با اشاره به تفاوت جدی قیمت تمام شده آب و نرخ فروش آن گفت: قیمتی که به طور متوسط برای قبض مشترکین کم مصرف‌تر از الگو محاسبه می‌شود، کمتر از ۲۰ هزار تومان در ماه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مسعود علویان صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، درباره تعرفه آب مشترکین خانگی گفت: شفاف‌سازی، ساده‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره مصرف و نحوه محاسبه تعرفه‌ها از اولویت‌های ما بود و علاوه بر این، تعرفه‌ها باید پلکانی می‌شد تا مشوقی برای کم‌مصرف‌ها باشد و تعرفه پرمصرف‌ها نیز افزایش یابد.

علویان صدر گفت: با توجه به فعال بودن سیاست‌های حمایتی و تشویقی وزارت نیرو برای مشترکین کمتر از الگوی مصرف، رقمی که به طور متوسط برای قبض مشترکین کم مصرف‌تر از الگو محاسبه می‌شود، کمتر از ۲۰ هزار تومان در ماه است و این نرخ بیانگر سیاست‌های وزارت نیرو در موضوع تعرفه‌ها خواهد بود، زیرا با مصرف بیش از الگو، تعرفه‌ها تا چندین برابر افزایش می‌یابد. هرکس نتواند از الگوی مصرف تبعیت کند، رقم قبض او بالاتر خواهد بود، به عنوان مثال حدود ۳۴ درصد از مشترکین ما زیر الگو مصرف می‌کنند و اگر در ماه حدود ۵ متر مکعب آب مصرف کنند، رقم قبض آنها ۱۴ هزار ۸۰۰ تومان خواهد بود و اگر مصرف آنها ۱۱ متر مکعب باشد، با محاسبه آبونمان و همه ضرایب، رقم قبض آنها ۴۴ هزار و ۵۰۰ خواهد بود. الگوی مصرف برای یک خانواده در تهران، ۱۲ متر مکعب است و رقم قبض این خانواده‌ها ماهانه ۵۱ هزار تومان محاسبه شده است.

او با تاکید بر افزایش پلکانی رقم قبض آب مشترکین پرمصرف افزود: اگر خانواده‌ای دو برابر الگو، یعنی ۲۴ متر مکعب آب، مصرف کند، رقم قبض او ۳۰۰ هزار تومان بود که کماکان بازدانده نیست. در صورت مصرف سه برابر به علاوه یک متر مکعب بالاتر از الگوی مصرف، یعنی ۳۷ متر مکعب آب، مشترک پر مصرف باید یک میلیون تومان هزینه قبض آب پرداخت کند، اما بازدارندگی برای مصرف بیش از الگو، باید افزایشی دوچندان داشته باشد؛ بر این اساس هنوز مدیریت مصرف در خانوار محقق نشده است. البته اصلاح الگوی مصرف تنها از مسیر پلکانی کردن رقم قبوض نیست و نمی‌خواهیم فشاری به خانواده‌ها وارد کنیم، بنابراین تلاش می‌کنیم با کار فرهنگی همراهی مردم را به دست بیاوریم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در خصوص قیمت تمام شده آب گفت: در سطح کشور، ۲۸ درصد حجم فروش آب تا الگوی مصرف است و این برابر ۴۸ درصد از کل مصرف‌کنندگان ما را شامل می‌شود و نرخ فروش ما، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، به ازای هر متر مکعب ۴۲۹ تومان است، در حالی که قیمت تمام شده آب برای شرکت آب و فاضلاب کشور ۴ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شد. برای مصرف‌کنندگان دو برابر الگو هزار و ۴۸۰ تومان می‌پردازیم و برای مصرف‌کنندگان بیش از سه برابر الگو نیز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کنیم که باز هم از قیمت تمام شده کمتر است.

علویان صدر افزود: در مناطق روستایی نرخ فروش هر متر مکعب آب ۲۲۸ تومان و قیمت تمام شده آن ۷ هزار و ۹۶۵ تومان است. به عبارت دیگر، در این مناطق تا مصرف سه برابر الگوی مصرف نیز هنوز ۷۴۴ تومان دریافت کرده و برای چهار برابر الگو، نرخ هر متر مکعب آب حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش آب بسیار زیاد است و با این ارقام نه‌تنها نمی‌توان اقتصاد آب را به روز کرد، بلکه امکان بهره‌برداری از منابع و ظرفیت‌های موجود وجود ندارد، پس عملا فرآیند بهره‌برداری دچار اختلال می‌شود. امیدواریم با سیاست‌های اقتصادی صحیح، توازن میان نرخ فروش و قیمت تمام شده برقرار شود تا بر این اساس خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشیم.