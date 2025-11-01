

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عیسی ساوه شمشکی پیشکسوت اسکی ایران و سید مصطفی میرهاشمی نائب رئیس انجمن، تاریخچه‌ای از این رشته بیان کردند.

برخی از پیشکسوتان اسکی صحرانوردی هم از تجربه‌های خود برای نسل جدید گفتند و در پایان این مراسم از ورزشکاران قدیمی تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم ابراهیم میرزاحسینی رئیس انجمن اسکی صحرا نوردی هدف از برگزاری این گردهمایی را استفاده از خردجمعی برای بهره مندی از تمام ظرفیت‌ها انسانی و مدیریتی برای تجهیز، توسعه و عملیاتی نمودن این ورزش بیان کرد.