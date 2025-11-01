رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی گفت: مسئله غزه به ما می‌آموزد که لازمه اصلی صلح برقراری عدالت است و جوانان عاملان اصلی تغییر هستند و مشارکت آنان در فرآیند صلح‌سازی، بنیانی برای تحول پایدار جامعه ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب‌رضا ارزانی در نخستین وب نشست (وبینار) بین‌المللی جوانان و دین برای جهانی صلح‌آمیز با محوریت غزه گفت: بحران‌هایی ناشی از اشغال، آوارگی و محرومیت با راه‌حل نظامی پایان نمی‌یابد و صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که حقوق بنیادین جوانان همچون آموزش، عزت انسانی و امنیت تضمین شود.

وی افزود: با وجود محاصره، جوانان فلسطینی همچنان درس می‌خوانند و در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند؛ جوانان با توانایی، آگاهی و خلاقیت خود می‌توانند امید را به واقعیت تبدیل کنند.

در بخشی از این نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی تسخیری، معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: غزه نماد مظلومیت و ایستادگی است و جامعه مسلمانان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، صدای ملت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند. صلح زمانی است که ملت فلسطین به حقوق مشروع خود دست یابد.

نخستین وبینار از سلسله نشست‌های بین‌المللی «جوانان و دین برای جهانی صلح‌آمیز» با عنوان جوانان و گفتگوی میان‌ادیانی برای ایجاد صلح درس‌هایی از غزه با حضور اندیشمندان و اساتید دانشگاهی از ایران، مالزی و اندونزی برگزار شد. سخنرانان در این نشست، با برجسته سازی نقش جوانان و گفت‌وگوی میان‌ادیانی، بر اهمیت عدالت، کرامت انسانی و همبستگی جهانی در مسیر دستیابی به صلح تأکید کردند.



