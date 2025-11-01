افتتاح چند طرح عمرانی در قزوین
در مراسمی تعدادی از طرحهای مدیریت شهری منطقه ۳ شهرداری قزوین با حضور مسئولان شهری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این طرحها شامل بوستان امیرکبیر، پروژه عمرانی ناحیه شهری عظیمیه (اسماعیلآباد)، روشنایی بلوار امیرکبیر و بلوار رزمندگان، سرپوشیدهسازی کانال خیابان اندیشه و چند طرح عمرانی دیگر در سطح منطقه است.
برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیر شهرداری منطقه ۳ قزوین، در این مراسم با اشاره به وسعت دو هزار و ۵۰۰ هکتاری و جمعیت ۱۵۰ هزار نفری این منطقه، بر ضرورت توجه ویژه به زیرساختهای شهری تأکید کرد.
پوریوسفی، بوستان امیرکبیر را یکی از شاخصترین پروژههای افتتاحشده دانست و گفت: این بوستان با مساحت ۲۷ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال تکمیل شده است.
وی همچنین از افتتاح یک پروژه فرهنگی در منطقه مینودر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: توسعه پایدار شهری در گرو مشارکت مؤثر مردم و مسئولان است.
در ادامه این مراسم، فرجاله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، با اشاره به سیاستهای شورای ششم، اظهار داشت: تمرکز اصلی شورا بر اتمام پروژههای نیمهتمام و ناقص بوده و تنها در موارد ضروری اقدام به اجرای طرحهای جدید شده است.
وی افزود: پس از انتخاب شهردار، فعالیتهای اجرایی با رویکردی جهادی آغاز شد که از جمله اقدامات مهم این دوره میتوان به تکمیل فاز دوم و ادامه فاز سوم پروژه نسیم شمال اشاره کرد.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: انتقال آب سد طالقان به ۱۶ شهر و ۱۹۴ روستا میتواند منجر به بهبود وضعیت عمرانی این مناطق شود.
وی افزود: این اقدام نه تنها به حل مسائل مربوط به تأمین آب کمک میکند بلکه زیرساختهای رفاهی را نیز تقویت میکند و منجر به ایجاد یک زیستبوم مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوانان خواهد شد.
محمدبیگی همچنین به نیازهای موجود در این مناطق اشاره کرد و گفت: ما به احداث کتابخانه و تکمیل پروژههای مربوط به بازارچههای شهری نیاز داریم و در حال حاضر، تعداد مساجد نیز در این مناطق کم است و یکی از درخواستهای مراجعین ما احداث مسجد است.