به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطازاده، گفت: گچساران دارای ۳۴ هزار و ۷۵۹ هکتار اراضی با ظرفیت مطلوب کشاورزی است که از این میزان، ۳۱ هزار و ۸۵۹ هکتار اراضی زراعی و مابقی باغ هستند.

وی از برنامه‌ریزی برای کشت ۲۲ هزار و ۴۷۰ هکتار زمین زراعی در قالب الگوی کشت پاییزه خبر داد و افزود: ۱۹ هزار هکتار از این سطح به کشت غلات اختصاص خواهد یافت.

عطازاده در تشریح الگوی کشت ابلاغی ادامه داد: ۱۹ هزار و ۱۵۰ هکتار به کشت غلات، ۷۸۰ هکتار به حبوبات، ۴۹۵ هکتار به سبزیجات، ۶۴۰ هکتار به محصولات جالیزی، ۹۳۵ هکتار به نباتات علوفه‌ای، ۴۱۰ هکتار به دانه‌های روغنی و ۶۰ هکتار به گیاهان قندی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به چالش‌های سال گذشته اضافه کرد: به دلیل پدیده خشکسالی و محدودیت منابع آبی، تنها ۱۶ هزار هکتار از الگوی کشت محقق شد که حدود ۲۸ درصد از برنامه پیش‌بینی شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران از توزیع ۶۳۰ تن کود اوره، پتاس و فسفاته بین کشاورزان خبر داد و گفت: برای تأمین بذر مورد نیاز نیز با شعب بانک در دهدشت هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

عطازاده در پایان از عقد قرارداد کشت ۶۰ هکتار چغندرقند با کارخانه قند یاسوج خبر داد و افزود: در گچساران حدود ۱۱ هزار و ۵۶۷ نفر بهره بردار کشاورزی وجود دارد.