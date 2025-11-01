

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، از آغاز طرح سراسری کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها خبر داد و گفت: این طرح بنا بر تدابیر و ابلاغ پلیس راه فراجا، از امروز شنبه دهم آبان‌ماه به‌مدت یک هفته، در راه‌های بزرگراهی و آزادراهی استان و به‌طور هم‌زمان در سایر استان‌های کشور اجرا می‌شود.

سرهنگ هادی عبادی، هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی عبور و مرور، انضباط بخشی، کاهش تصادفات و جلوگیری از انسداد باند سرعت توسط وسایل نقلیه سنگین عنوان کرد و افزود: بر اساس این طرح، تردد ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ممنوع بوده و رانندگانی که با ورود به این لاین موجب اختلال در جریان ترافیک یا مانع سبقت سایر خودرو‌ها شوند، با اعمال قانون مواجه خواهند شد.





او از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس راه، در ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات نقش مؤثری ایفا کنند.