به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این طرح خیریه به همت حاج دکتر آجیلیان، خیر نیک‌اندیش و با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان آغاز شد.

در این آیین، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، مدیر پارک علم و فناوری استان، اعضای هیات‌امنای امامزاده مختار (ع) و جمعی از مدیران و مسئولان محلی نیز حضور داشتند.

سخنرانان مراسم ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه‌ی حاج دکتر آجیلیان، بر اهمیت گسترش فرهنگ وقف و مشارکت‌های مردمی در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کردند.

در حاشیه این مراسم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه گفت: احداث چنین مراکز خیریه‌ای در جوار بقاع متبرکه، مصداق روشن وقف در خدمت مردم است و نشان می‌دهد که بقاع امامزادگان می‌توانند کانون خدمات اجتماعی، فرهنگی و درمانی باشند؛ تلاش ما در اداره کل اوقاف آن است که با حمایت خیران و نیکوکاران، این الگو در سایر نقاط استان نیز گسترش یابد.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی، افزود: این درمانگاه خیریه که در جوار آستان مطهر امامزاده مختار (ع) احداث می‌شود، شامل بخش‌های درمان عمومی، پزشک خانواده، خدمات پرستاری و مشاوره سلامت خواهد بود و خدمات خود را به‌ویژه به خانواده‌های کم‌بضاعت و ساکنان مناطق محروم استان ارائه می‌دهد.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از پزشکان داوطلب و نیرو‌های بهداشتی بومی، این مرکز نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت و دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات درمانی در استان کهگیلویه و بویراحمد ایفا کند.