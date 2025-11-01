ثبت رکورد ۶ میلیون ساعت کار بدون حادثه در صنایع پلیمر گچساران
مدیر عامل شرکت صنایع پلیمر گچساران از ثبت رکورد ۶ میلیون ساعت کار بدون حادثه در این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد حسین جزایری گفت: طرح پلیاتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش محصول پالایشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس و همچنین تکمیل ظرفیت تولید و سودآوری پتروشیمی گچساران ایفا میکند.
جزایری افزود:شرکت صنایع پلیمر گچساران در ادامه روند پرشتاب اجرا، توانست رکورد جدیدی در ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت یا نقصعضو به ثبت برساند.
وی گفت: بر اساس آخرین آمار واحد ایمنی، بهداشت ومحیطزیست این شرکت، تا پایان مهرماه سال جاری، ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۵۰ نفر ساعت کار بدون حادثه در طرح پلیاتیلن سنگین گچساران که اجرای آن از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شده، به ثبت رسید.
مدیر عامل شرکت صنایع پلیمر گچساران در ادمه گفت: تا پایان مهرماه سال جاری پیشرفت این طرح که از طرحهای اولویت نخست گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس بشمار میرود، به ۵۱.۷۷ درصد و پیشرفت مهندسی به ۸۷.۶۸ درصد رسیده است.