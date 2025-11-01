به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید محمد حسین جزایری گفت: طرح پلی‌اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش محصول پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس و همچنین تکمیل ظرفیت تولید و سودآوری پتروشیمی گچساران ایفا می‌کند.

جزایری افزود:شرکت صنایع پلیمر گچساران در ادامه روند پرشتاب اجرا، توانست رکورد جدیدی در ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت یا نقص‌عضو به ثبت برساند.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار واحد ایمنی، بهداشت ومحیط‌زیست این شرکت، تا پایان مهرماه سال جاری، ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۵۰ نفر ساعت کار بدون حادثه در طرح پلی‌اتیلن سنگین گچساران که اجرای آن از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شده، به ثبت رسید.