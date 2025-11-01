حضور ۵ مازندرانی در تیم ملی والیبال نشسته
۵ ورزشکار مازندرانی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامد زاده و علیرضا یداللهی به عنوان ورزشکار و امین اصغری و رمضان صالحی به عنوان مربی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته حضور خواهند یافت.
سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان جهت حضور موفق در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس برگزار میشود.
این مرحله از اردوهای تیم ملی والیبال نشسته از ۱۵ لغایت ۲۲ آبان ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار میشود.