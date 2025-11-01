رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان با جهاد دانشگاهی تفاهمی تنظیم می‌کند تا بودجه‌های پراکنده حوزه علم و فناوری هدفمند شوند؛ یعنی به محصول مشخص، تولید، تجاری‌سازی و عرضه با پشتوانه مالی دولتی برسند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیدحمید پورمحمدی امروز صبح در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های جهاد دانشگاهی ، این نمایشگاه را مسیر جدیدی از همکاری میان جهاد دانشگاهی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی دانست تا علم، برنامه و اجرا هم‌زمان در خدمت توسعه ملی قرار گیرند.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناخت کامل ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور برای پیوند با نظام برنامه‌ریزی و بودجه اعلام کرد و افزود: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه باید از نزدیک با قابلیت‌ها و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی آشنا شوند تا بتوانند در تنظیم مقررات، طراحی برنامه‌ها و تخصیص بودجه‌ها حمایت جدی‌تری از این ظرفیت‌ها داشته باشند.

پورمحمدی افزود: از معاونت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها نیز برای بازدید و حضور در پنل‌های تخصصی دعوت شده است تا گفت‌وگویی علمی و اجرایی میان پژوهشگران جهاد دانشگاهی، برنامه‌ریزان سازمان و مجریان دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد. به گفته او، حاصل این تعامل تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی خواهد بود که منابع مالی کشور را به‌صورت هدفمند به سمت تولیدات داخلی هدایت کند.

تلاش برای هدایت بودجه به سمت تولیدات داخلی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح آثار اقتصادی این رویکرد گفت: در این نمایشگاه نمونه‌هایی از تولیدات داخلی ارائه شده که اکنون برای آنها ارز پرداخت می‌کنیم و گاه با هزینه بیشتر از خارج وارد می‌کنیم، بدون خدمات پس از فروش. امروز دانشمندان و محققان ما توان ساخت این فناوری‌ها را در داخل دارند و دولت موظف است آنها را حمایت کند.

در سه سال آینده ۱.۵ میلیارد دلار از اقلام پزشکی داخلی سازی می شود

پورمحمدی نمونه‌ای از همکاری‌های راهبردی را در حوزه سلامت برشمرد و خاطر نشان کرد: در قالب تفاهم مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت بهداشت، طی سه سال آینده حدود ۱.۵ میلیارد دلار از واردات اقلام پزشکی جلوگیری خواهد شد و نیاز‌های بخش سلامت به‌طور کامل بومی‌سازی می‌شود.

وی به حوزه‌های کشاورزی، انرژی خورشیدی، استخراج نفت، فناوری‌های رویان و صنایع وابسته در استفاده از دستاورد‌های جهاددانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: نمایشگاه حاضر در واقع یک تصویر مینیاتوری از ظرفیت‌های علمی کشور است؛ مجموعه‌ای از دانشمندان و فناوران که می‌توانند به طور مستقیم در خدمت اقتصاد ملی قرار بگیرند.

دولت در حمایت از طرح‌های فناورانه تولید داخل جدی است

پورمحمدی تاکید کرد: حمایت دولت از این طرح‌ها جدی است، وقتی چهار میلیون خانوار کشاورز داشته باشیم، اگر کود، سم و بذر باکیفیت و به‌صرفه در اختیارشان قرار گیرد، تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم خواهد داشت. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه با جهاد دانشگاهی تفاهمی تنظیم می‌کند تا بودجه‌های پراکنده هدفمند شوند؛ یعنی به محصول مشخص، تولید، تجاری‌سازی و عرضه با پشتوانه مالی دولتی برسند.

وی با اشاره به نمونه‌های عینی نوآوری‌های عرضه‌شده اضافه کرد: همکاران ما توانسته‌اند اینورتر‌های خورشیدی را به‌طور کامل بومی‌سازی کنند یا مدل‌هایی از جابجایی محموله‌های نفتی از کشتی‌ها را طراحی نمایند که می‌تواند در صرفه‌جویی انرژی نقش مؤثری ایفا کند.



نمایشگاه گزیده‌ای از دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی صبح امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در محل سازمان برنامه و بودجه گشایش یافت.

در این نمایشگاه، گزیده‌ای از دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری جهاد دانشگاهی در حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپروری، پزشکی و سلامت، علوم انسانی و اجتماعی، به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا دوشنبه ۱۲ آبان در سازمان برنامه و بودجه کشور برپاست.