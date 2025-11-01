به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این عمل پیشرفته توسط دکتر اسماعیل گریوانی، متخصص ارتوپدی با همکاری تیم مجرب جراحی و کادر حرفه‌ای اتاق عمل این بیمارستان انجام گرفت.

دکتر گریوانی گفت: عمل‌های جایگزینی مفصل برای آرتروز‌های زانو و لگن از جراحی‌های رایج در کشور محسوب می‌شوند، اما عمل تعویض مفصل شانه، به‌ویژه نوع ریورس شولدر آرتروپلاستی، از عمل‌های بسیار نادر و پیچیده که معمولاً تنها در مراکز فوق‌تخصصی تهران، مشهد و شیراز و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود.

سرپرست امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: خوشبختانه با تکیه بر توانمندی تیم جراحی و پشتیبانی بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص)، این عمل برای نخستین‌بار در استان و در یک مرکز دولتی با موفقیت انجام شد.

وی با بیان اینکه بیمار، مردی حدود ۵۰ ساله بود که در پی تصادف دچار آسیب شدید مفصل شانه شده بود. خاطرنشان کرد: خوشبختانه جراحی با موفقیت کامل انجام و بیمار در حال حاضر با حرکت کامل مفصل شانه و وضعیت عمومی مطلوب از بیمارستان مرخص شده است.

دکتر گریوانی افزود: اجرای موفق چنین عمل‌های پیشرفته‌ای در استان، گامی بزرگ در جهت خودکفایی درمانی، جلوگیری از اعزام بیماران به استان‌های دیگر و ارتقای سطح خدمات درمانی است.

این پزشک متخصص ارتوپد تاکید کرد: این موفقیت علاوه بر ارتقای شاخص‌های درمان، گامی مؤثر در مسیر بین‌المللی‌سازی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و توسعه گردشگری سلامت در منطقه به شمار می‌رود.