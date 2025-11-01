فرمانده سپاه ناحیه جوانرود گفت: ۲۲۰ دانش‌آموز دختر این شهرستان در قالب اردوی راهیان نور و پیشرفت به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حامد پیرو اظهار داشت: این دانش آموزان به مدت یک روز از مناطق عملیاتی غرب کشور از جمله بازی دراز و یادمان‌های گیلان غرب بازدید خواهند کرد.

وی افزود: هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی آشنایی با ایثارگری، جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس، تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جوانرود اردوی راهیان نور را فرصتی در راستای تقویت روحیه ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: اردوی راهیان نور باعث می‌شود دانش آموزان از نزدیک از آثار به جامانده از دوران دفاع مقدس آشنا و دلاور مردی‌های رزمندگان اسلام را مشاهده کنند.

عثمان ولی‌زاده اظهار داشت: دانش آموزان در این اردوی معنوی با مناطق عملیاتی آشنا شده و به عنوان سفیرانی از شهرستان جوانرود خاطرات دوران دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت را به جامعه منتقل می‌کنند.