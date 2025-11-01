پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره مسابقات وزنهبرداری ارتش های جهان به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار بابلسر گفت: اولین دوره رقابتهای وزنهبرداری نظامیان جهان از ۱۲ آبانماه به مدت سه روز در شهرستان بابلسر برگزار میشود و از امروز ورود تیمهای خارجی به شهرستان بابلسر آغاز شده است.
قربانعلی ولیزاده افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده قرار بود ۱۳ تیم خارجی در این رقابتها حضور یابند که تاکنون حضور هفت تیم خارجی قطعی شده است.امید داریم بیش از ۶۰ ورزشکار از ۱۴ کشور دنیا در این مسابقات جهانی با هم به رقابت بپردازند.
وی گفت: افتتاحیه مسابقات روز ۱۲ آبان ساعت ۹ صبح با حضور مقامات کشوری و لشکری در سالن ورزشی شهیدان نوبخت برگزار خواهد شد.
فرماندار بابلسر افزود: برای برگزاری شایسته این مسابقات، هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی و نهادهای شهرستانی ایجاد شده است.