تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور؛ امروز و فردا به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله سوم مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز شنبه ۱۰ آبان و فردا یکشنبه ۱۱ آبان با برگزاری ۱۰ دیدار ادامه خواهد یافت تا تکلیف ۱۰ تیم دیگر راه یافته به مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شود.

در مرحله سوم این رقابتها، تیم نساجی مازندران صدرنشین لیگ یک فوتبال کشور، از ساعت ۱۶ امروز شنبه در ورزشگاه امام رضای مشهد به مصاف تیم شهید قندی یزد می‌رود.

یاد آور می‌شوم این دیدار به دلیل زیر کشت رفتن چمن ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به میزبانی مشهد برگزار می‌شود.

همچنین تیم شهرداری نوشهر دیگر نماینده فوتبال مازندران از ساعت ۱۴ فردا یکشنبه در ورزشگاه شهدای چالوس مقابل تیم نود ارومیه صف آرایی می‌کند.

یاداور می‌شوم تیم‌ام کی ان گلوگاه قهرمان جام حذفی فوتبال مازندران بعد از شگفتی سازی و گذشتن از سد تیم‌های کیا شاهرود و شهرآرکا کرج، در مرحله سوم میزبان حریف سرسختی به نام هوادار تهران بود که با شکست مقابل این تیم، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

برنامه مرحله سوم مسابقات جام حذفی فوتبال کشور:

شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴

کشت و صنعت پادیاب خلخال -پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اردبیل

کیا تهران - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار در استان تهران

برق شیراز - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز

داماش گیلان - هور اسپورت ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

نساجی مازندران ـشهید قندی یزد- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدانفت گچساران

شهرداری مریوان – مس کرمان ساعت ۱۴ در ورزشگاه زاگرس مریوان

سایپا تهران – فرد البرز ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه ۱۱ آبان

شهرداری نوشهر - نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس

مس سونگون- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور "یادواره آزادسازی خرمشهر" با حضور نمایندگان ۱۶ تیم صعودکننده از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ آبان در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و در حضور اهالی رسانه برگزار خواهد.

تا به امروز تیم‌های فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهربابک، نیرو زمینی تهران، شناورسازی قشم و هوادار تهران جواز حضور در مرحله یک شانزدهم را با پیروزی برابر حریفان خود کسب کرده‌اند.