«تورخم» بزرگترین گذرگاه مرزی افغانستان و پاکستان صبح امروز به صورت محدود و یک طرفه بازگشایی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «قریشی بدلون» مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار امروز با اعلام خبر بازگشایی محدود و یک طرفه گذرگاه مرزی تورخم، از مسافران و بیماران خواسته ‏است از رفتن به تورخم خودداری کنند، زیرا این مسیر در حال حاضر فقط برای بازگشت کنندگان و افغان‌هایی که از پاکستان اخراج می‌شوند، باز است. ‏

با توجه به سرگردانی و ازدحام مهاجران بازگشت کننده از پاکستان، تورخم به صورت یک طرفه و موقت فقط برای افغان‌های بازگشت کننده بازگشایی شده است، گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان برای سفر شهروندان افغان به پاکستان و همچنین انتقال کالا‌های تجاری و ترانزیتی همچنان بسته است.

حدود ۲۰ روز قبل با آغاز درگیری‌های شدید مرزی میان افغانستان و پاکستان، گذرگاه‌های مرزی دو کشور نیز مسدود شد.

مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان با میانجی گری قطر و ترکیه نیز برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی بی نتیجه مانده است.

بر اساس تصاویر منتشر شده نیرو‌های حکومت افغانستان از اخراج شدگان از پاکستان با دادن گل در مرز تورخم استقبال می‌کنند.