پخش زنده
امروز: -
رییس اداره حفاظت محیط زیست راسک از رفع تصرف ۲.۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه حفاظتشده باهوکلات در محدوده این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ادریس رییسی افزود: طرح تشدید مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی در منطقه حفاظتشده باهوکلات با دستور قضایی دادستان شهرستان راسک و پیگیری مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در حال اجراست.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک به حادثهای در محدوده سد پیشین نیز اشاره کرد و گفت: مأموران محیط زیست راسک پس از تماس نگهبانان سد مبنی بر مشاهده لاشه یک تمساح نابالغ به همراه نیروهای پاسگاه «درگس» به محل اعزام شدند.
به گفته وی، بررسیها نشان داد این تمساح در مسیر حرکت به سمت دریاچه سد از مسیر رودخانه منحرف و از ارتفاع حدود ۳۰ متر به پایین سقوط کرده که بر اثر شدت جراحت وارده تلف شده است.
رییسی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی یا گونههای حیاتوحش، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به مأموران محیط زیست اطلاع دهند تا از بروز خسارت و حوادث مشابه جلوگیری شود.
منطقهٔ حفاظتشدهٔ باهوکلات که «گاندو» نیز نامیده میشود در محدوده شهرستانهای راسک و دشتیاری در جنوب سیستان و بلوچستان است؛
گاندوها (تمساح پوزهکوتاه) در این منطقه در رودخانه باهوکلات، کاجو و سرباز و دریاچه سد پیشین زندگی میکنند.