برداشت زعفران از مزارع زرند آغاز و پیش بینی می شود ۱۷۰۰ کیلوگرم زعفران برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فصل برداشت طلای زرند رنگ در استان کرمان آغاز شده ودشتهایی که در فصل هزار رنگ پاییز، رنگ ارغوانی به خود گرفته است.
اما شهرستان زرند که قطب کاشت زعفران است کشاورزان پر جنب وجوش از دیگر نقاط هستند وحالا پس از ۱۱ماه صبوری حاصل دست رنج خودشان را برمی دارند.
استان کرمان از جمله مناطقی است که کشت زعفران در آن صورت میگیرد و با دارا بودن سطح زیرکشتی معادل ۱۶۸۸ هکتار با تولید حدود ۴ تن زعفران در جایگاه چهارم کشت زعفران در کشور قرار دارد.
شهرستانهای زرند، راور، شهربابک، کوهبنان، بردسیر، بافت، سیرجان، بم، رفسنجان و کرمان از جمله مناطق مهم کشت زعفران در این استان هستند.
بیشترین سطح زیرکشت این محصول در شهرستان زرند و کمترین آن متعلق به شهرستان ریگان است.
بازدهی زعفران در استان کرمان در حدود ۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار است که بسیار کم بوده و باید با بهکارگیری روشهای جدید کشت زعفران، میزان بازدهی کشت را بالا برد.
مشکل صادرات زعفران و فرآوری آن مختص استان کرمان نیست و به گفته مسئولان سهم کشور ما ازحجم تجارت ۸ میلیارد دلاری زعفران در دنیا تنها چیزی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار است در حالی که حدود ۷۵ درصد این زعفران در ایران تولید میشود و در واقع ارزش افزوده زعفران ایران و حاصل دسترنج کشاورزان ما نصیب بازرگانان خارجی میشود.
حالا به شکرانه برداشت خوب وبا برکت محصول، جشنوارهای در روستای دشتخاک زرند برپا شده و کشاورزان با معرفی دسترنج خود، پس از سالها هنوزمنتظر تاسیس شرکت تعاونی با مشارکت همه کشاورزان هستند.
