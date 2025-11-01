مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت : در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۳ هزار عنوان شغلی در کرمانشاه سخت و زیان آور شناخته شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۳ هزار و ۹۸۱ عنوان شغلی به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور وصول شده است، گفت: ۳ هزار و ۴۵۴ عنوان شغلی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ سخت و زیان آور شناخته شد.

حسن جلیلیان نسب گفت: در شش ماهه اول سال جاری در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در استان کرمانشاه، ۳ هزار و ۴۵۴ عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تائید شد.

وی افزود: طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۳۱ درخواست فردی و گروهی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به دبیرخانه تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان تأیید شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: این تعداد درخواست با ۳ هزار و ۴۵۴ عنوان شغلی در ۲ هزار و ۲۵۵ کارگاه و بنگاه اقتصادی استان و کشور بوده است.

جلیلیان نسب با بیان اینکه در ۶ ماه اول سال جاری، ۹۱۵ درخواست با ۳ هزار و ۹۸۱ عنوان شغلی برای ۲ هزار و ۵۴۵ کارگاه در دبیرخانه وصول شده است، تصریح کرد: در این مدت ۱۹ جلسه کمیته بدوی و ۳ جلسه تجدید نظر با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان، نمایندگان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

وی افزود: رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت گرفته و مدت زمان رسیدگی نسبت به گذشته کاهش یافته است و پرونده‌ها در کمترین زمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مطابق قانون، کارگران شاغل در کار‌های سخت و زیان‌آور با داشتن سابقه ۲۰ سال متوالی در پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی و در صورتی که سوابق بیمه شده به صورت متناوب باشد، با ۲۵ سال پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شوند.

جلیلیان نسب توضیح داد: مشاغلی که به تناسب شغل، کارگر فشار جسمی و روحی بسیاری را متحمل می‌شود به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده‌اند.

وی با بیان اینکه ثبت درخواست بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به صورت اینترنتی و از طریق سامانه www.sakht.mcls.gov.ir انجام می‌شود، گفت: نتیجه بررسی و رأی صادر شده از سوی درخواست کننده در سامانه قابل پیگیری و رصد است.

گفتنی است، دبیرخانه کمیته‌های بدوی و تجدید نظر "بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور" در فرآیند بازنشستگی در کار‌های سخت و زیان آور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دارد و بر اساس گزارش اولیه بازرسان کار این اداره کل و کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گیری نموده و نتیجه برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود.