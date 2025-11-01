به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در ادامه روند رو به رشد صادرات محصولات کشاورزی استان، پسته خراسان رضوی با افزایش ۳۰ درصدی در حجم صادرات نسبت به پارسال جایگاه خود را در بازار‌های بین‌ المللی تقویت کرده است.

مجید جعفری افزود: خراسان رضوی با ۱۳۵ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته و تولید سالانه حدود ۸۰ هزار تن طلای سبز مقام دوم تولید این محصول راهبر را در کشور دارد.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی ۶۲ میلیون دلاری صادرات پسته در ۶ ماهه نخست امسال افزود: با تدابیر انجام شده و تلاش‌ های بین‌ المللی میزان صادرات پسته این افزایش را تجربه کرده است و هم اکنون بیش از ۱۲۰ هزار خانوار کشاورز استان از این محل امرار معاش می‌ کنند.

جعفری گفت: در حوزه پسته برنامه‌ ریزی ویژه‌ ای در خصوص حمایت از ایجاد زنجیره‌ های ارزش این محصول و شناسنامه دار کردن محصول و باغات پسته صورت گرفته است و به طور قطع این موارد در افزایش صادرات این محصول ارزشمند موثر خواهد بود.

وی افزود: ویژندسازی (برندسازی) پسته از مهمترین برنامه‌ های مورد حمایت این سازمان است و خراسان رضوی نقش مهمی در اقتصاد پسته کشور دارد و باید با همکاری صاحبنظران راهکار‌هایی ارائه شود تا از خام‌ فروشی جلوگیری شود و صادرات را تقویت کنیم.

جعفری ادامه داد: بیش از ۳۳۸ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است.

۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد و سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین در این استان زیر کشت ۸۳ نوع محصول قرار دارد که ۹۰۰ هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و ۳۰۰ هزار هکتار آن باغ است.