زن کلاهبردار سکه و اسکناس در ری بازداشت شد
فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با فروش سکههای گرمی تقلبی و جعل یک برند، از طلافروشان کلاهبرداری میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در طول هفتههای گذشته اخباری مبنی بر فروش سکههای گرمی تقلبی پرس شده به همراه سکههای غیر تقلبی برای گمراه کردن خریداران و به همراه مقداری وجه نقد برای معاوضه با مصنوعات طلا توسط خانم و آقا به کلانتری واصل میشد، پیرو رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی متهم با سو استفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری از کسبه میکرد، شناسایی و تیم عملیات کلانتری ۱۶۷ دولت آباد دستگیری متهم را در آبان ماه سال جاری در دستور کار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات و پی جوییها مشخص شد که فرد بسیار حرفهای بوده افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی بعد از شناسایی هویت و مخفیگاه نامبرده و زیر نظر گرفتن او به صورت نامحسوس وی را در حالی که قصد داشت از یکی از کسبهها کلاهبرداری کند دستگیر کردند.
سرهنگ مافی در پایان با بیان اینکه ۲۰ شاکی به کلانتری مراجعه کردند خاطر نشان کرد: مجرم به ۳۵ فقره جعل و کلاهبرداری اعتراف کرده و برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: فریب این افراد سودجو را نخورید و از هر گونه همکاری با این افراد جاعل خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.