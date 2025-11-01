چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، با عضویت کاشان به‌عنوان «شهر خلاق در حوزه معماری» موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاشان در شاخه‌ معماری، در کنار شهرهایی چون رم، پاریس و بارسلون، به‌عنوان یکی از مصادیق برجسته معماری پایدار و میراث اصیل تمدنی به رسمیت شناخته شد.

شبکه شهرهای خلاق یونسکو با هدف تقویت نقش خلاقیت در توسعه شهری پایدار، بیش از ۳۰۰ شهر از سراسر جهان را در حوزه‌های گوناگون، از معماری و صنایع دستی تا ادبیات، موسیقی و غذا گرد هم می‌آورد.

حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در حاشیه چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، با رایزنی‌های مؤثر، موافقت پیوستن کاشان به شبکه شهرهای خلاق معماری را اخذ کرد.

کاشان بیش از ۱۷۰۰ اثر تاریخی دارد که ۳۳۰ اثر آن در فهرست میراث ملی ثبت‌شده ملی و همچنین یک اثر ثبت جهانی ( باغ فین ) دارد.

خانه‌های تاریخی عباسیان، بروجردی‌ها و طباطبایی ها و باغ جهانی فین از جمله آثار شاخص کاشان در حوزه معماری است.

پیوستن کاشان به این شبکه جهانی، آغازگر فصل جدیدی از همکاری‌های بین‌المللی، جذب منابع حمایتی و بازآفرینی معماری اصیل ایرانی در بستر توسعه پایدار شهری است.