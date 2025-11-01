پخش زنده
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان از سند دار شدن۲۳ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،علی کرد علیوند گفت: از ابتدای سال تاکنون برای ۲۳ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان سند تکبرگ صادر شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه یکی از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی، تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز است، افزود:این اقدام علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای کشاورزان در توسعه ی پایدار بخش کشاورزی هم مؤثر است.
وی بیان کرد:سند تکبرگ برای زمین های کشاورزی علاوه بر تأمین حق مالکیت قانونی برای کشاورزان ،آنان را در مواجهه مسائل حقوقی و اختلافات احتمالی با دیگران از حمایت قانونی بهره مند برخوردار می کند.
کردعلیوند گفت: همچنین در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، خریدوفروش اراضی و در موارد مرتبط با بیمه و مالیات، سند تکبرگ بهعنوان یک مدرک معتبر عمل میکند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از ادامه روند صدور سند تکبرگ در سایر اراضی کشاورزی استان خبر داد و افزود: این روند در ماههای آینده با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت تا همه ی اراضی کشاورزی لرستان از این نعمت بهرهمند شوند.