به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۲۱:۵۳ جمعه «۹ آبان ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده مینی بوس در محور ایواوغلی_خوی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.



وی افزود:نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات ایواوغلی خوی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۱۸ حادثه دیده و ۲ مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.