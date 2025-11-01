به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زنان با ۲۵۰ دقیقه ورزش در هفته می‌توانند خطر بیماری قلبی را ۳۰ درصد کاهش دهند؛ مردان برای همین نتیجه باید ۵۳۰ دقیقه فعالیت کنند.



به نقل از گاردین، پژوهشی تازه نشان می‌دهد مردان برای دستیابی به همان کاهش خطر بیماری قلبی که زنان با ورزش تجربه می‌کنند، باید تقریباً دو برابر بیشتر ورزش کنند.

دانشمندان با بررسی داده‌های بیش از ۸۰ هزار نفر دریافتند زنانی که در هفته حدود ۲۵۰ دقیقه فعالیت بدنی داشتند، خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در آنها ۳۰ درصد کاهش یافت، اما مردان برای رسیدن به همین سطح از حفاظت، باید حدود ۵۳۰ دقیقه (نزدیک به ۹ ساعت) در هفته ورزش می‌کردند.

این یافته‌ها بر پژوهش‌های پیشین تأکید دارد که نشان می‌داد زنان از همان میزان ورزش، سود بیشتری نسبت به مردان می‌برند؛ هرچند معمولاً زنان از نظر میزان فعالیت بدنی، کمتر از مردان به اهداف توصیه‌شده می‌رسند.

طبق دستورالعمل‌های خدمات ملی سلامت بریتانیا (NHS)، افراد ۱۶ تا ۶۴ سال باید حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت شدید در هفته انجام دهند، همراه با تمرین‌های تقویت عضلات حداقل دو بار در هفته.

اما پژوهش جدید که در مجله‌ی Nature Cardiovascular Research منتشر شده، تأکید می‌کند که راهنمایی‌ها باید متناسب با جنسیت تنظیم شوند و نشان می‌دهد زنان می‌توانند با میزان نسبتاً متوسطی از ورزش، از فواید چشمگیر قلبی‌عروقی بهره‌مند شوند. در سطح جهان، از هر سه زن، یک نفر بر اثر بیماری‌های قلبی می‌میرد.

پژوهشگران نوشته‌اند: در مقایسه با مردان، زنان با نیمی از زمان ورزش به همان میزان از فواید سلامتی دست پیدا می‌کنند.

دکتر جیاجین چن از دانشگاه شیامن چین و همکارانش داده‌های حرکتی بیش از ۸۰ هزار فرد میانسال را از پروژه‌ی بزرگ UK Biobank تحلیل کردند.

در میان ۸۰٬۲۴۳ نفری که در آغاز بیماری قلبی نداشتند، زنانی که به هدف ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته رسیدند، ۲۲درصد کمتر در معرض خطر بیماری قلبی بودند، در حالی که این کاهش برای مردان ۱۷ درصد بود.

تحلیل بیشتر نشان داد زنان با ۲۵۰ دقیقه فعالیت در هفته خطر بیماری قلبی را تا ۳۰ درصد پایین می‌آورند، اما مردان فقط در صورتی به همین میزان کاهش خطر می‌رسیدند که ۵۳۰ دقیقه در هفته ورزش کنند.

نتیجه شگفت‌انگیزتر از بررسی ۵۰۰۰ مرد و زن مبتلا به بیماری قلبی به دست آمد: در این گروه، احتمال مرگ زنان فعال سه برابر کمتر از مردان فعال بود.

پروفسور یان وانگ، از نویسندگان ارشد مطالعه، گفت: هر دو جنس می‌توانند از فواید قابل توجه فعالیت بدنی بهره‌مند شوند، اما هنوز در سطح جهانی زنان کمتری به حداقل فعالیت توصیه‌شده می‌رسند. امیدواریم یافته‌های ما زنان کم‌تحرک را تشویق کند تا فعال‌تر شوند و خطر بیماری قلبی‌شان را کاهش دهند.

هنوز مشخص نیست چرا ورزش برای زنان اثرگذارتر است، اما دانشمندان به عواملی مانند هورمون‌های جنسی، نوع فیبر‌های عضلانی و تفاوت در نحوه‌ی مصرف قند برای تولید انرژی اشاره می‌کنند.

دکتر امیلی لاو، متخصص سلامت قلب زنان در بیمارستان عمومی ماساچوست، در یادداشتی همراه این مقاله نوشت: این پژوهش بار دیگر نشان می‌دهد که یک نسخه برای همه مناسب نیست. زمان آن رسیده است که تفاوت‌های جنسیتی را در دستورالعمل‌های سلامت در نظر بگیریم و برنامه‌های ویژه‌ای برای بهبود سلامت قلب زنان طراحی کنیم.