مجموع ارزش بازار‌های اوراق بهادار در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا در پایان مهر امسال به بیش از ۱۳،۴۶۴ هزارمیلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های آماری گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که مجموع ارزش بازار اوراق بهادار با رشد ۴۵ درصدی از ۹.۲۶۱ هزارمیلیارد تومان در مهر پارسال به ۱۳.۴۶۴ هزارمیلیارد تومان در مهر امسال رسید.

این درحالی است که مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در مهر امسال در مقایسه با شهریور، با افزایش ۱۸ درصدی همراه بوده است.

ارزش بازار بورس تهران و فرابورس ایران

بر اساس این گزارش، ارزش بازار بورس تهران با رشد ۴۴ درصدی از ۶.۷۴۲ هزارمیلیارد تومان، در مهر پارسال، به ۹.۶۸۵ هزارمیلیارد تومان در مهر امسال، افزایش یافته است.

ارزش بازار فرابورس ایران نیز با رشد ۴۲ درصدی از ۲.۴۳۳ هزارمیلیارد تومان در مهر سال قبل به ۳.۴۴۹ هزارمیلیارد تومان در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

ارزش بازار بورس‌های کالایی ایران

طبق داده‌های آماری گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش بازار اوراق بهادار بورس کالا با افزایش ۳۲۸ درصدی از ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به ۳۱۵.۷ هزارمیلیارد تومان در مهر امسال رسید.

ارزش بازار اوراق بهادار در بورس انرژی نیز با افزایش ۱۱ درصدی از ۱۲.۵هزارمیلیارد تومان در پایان مهر سال قبل به حدود ۱۳.۹ هزارمیلیارد تومان در پایان مهر امسال افزایش یافته است.