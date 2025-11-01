پخش زنده
امروز: -
به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) نمایش «آن دوازده نفر»، به کارگردانی حمید حرا از ۱۳ آبان تا ۳ آذر، در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «آن دوازده نفر» اثری از گروه هنری سایه است که با بهرهگیری از ساختار نمایشی نوین و دیالوگهایی ژرف، در قالب دادگاهی تاریخی میان دو نسل، به بازخوانی یکی از حساسترین برهههای تاریخ اسلام میپردازد؛ جایی که ایمان، بصیرت و مسئولیت اجتماعی در محکِ قضاوت قرار میگیرند. این نمایش با نگاهی پژوهشی و دراماتیک به وقایع صدر اسلام و مفاهیم دینی، روایتی نو از مسئولیت پذیری مردمان هر عصر در برابر حقیقت ارائه میکند.
این نمایش که از ترکیب واقعیت تاریخی و تقابل آن با آنچه شنیده میشود بهره میبرد، با هدف ایجاد تأملی تازه در ذهن مخاطب درباره جایگاه مردم در مسیر حق و ولایت نوشته شده و تلاش دارد گفتوگویی بین انسان آینده و تاریخ گذشته برقرار کند.
گروه هنری سایه از سال ۱۳۷۹ با رویکرد نمایشهای آیینی، فعالیت خود را در عرصه تئاتر آغاز کرد و طی دو دهه گذشته با اجرای آثار فاخر آیینی در سالنهای مطرح تهران، جایگاه ویژهای در میان مخاطبان تئاتر دینی یافته است.
از جمله آثار درخشان این گروه میتوان به نمایشهای «بغضی که ماند» (در سه نوبت اجرا در سال های۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، در سالنهای دانشگاه خواجه نصیر، تالار کوثر صدا وسیما، تالار اندیشه حوزه هنری)، «تا اشکستان» (سه نوبت اجرا در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۴۰۰ در سالنهای نیاوران و تئاتر شهر)، «معمای مطربان پریشان» (دو نوبت اجرا در سالهای ۱۳۹۳،۱۳۹۴، سالن برج میلاد و تالار اندیشه حوزه هنری)، «هتل ریتاج» (۱۴۰۱، سالن اصلی تئاتر شهر)، «سیب، فانوس، کشتی» (۱۴۰۳، سالن برج آزادی) «و او جان من است» (دو نوبت اجرا در سالهای ۱۴۰۳،۱۳۹۸، پردیس تئاتر تهران و تالار وحدت) و... اشاره کرد.
اجرای چندباره نمایش هر یک از این نمایش ها، در مقاطع زمانی متفاوت، نشانهای از استقبال چشمگیر مخاطبان و پویایی این آثار در انتقال مفاهیم آیینی است که به مرور به یکی از شاخصترین آثار نمایشی مذهبی دهههای اخیر بدل شد.
زمان و مکان اجرا:
نمایش «آن دوازده نفر» از ۱۳ آبان لغایت ۳ آذر ۱۴۰۴، از ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران (سالن اصلی) به روی صحنه میرود.