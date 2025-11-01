پخش زنده
رئیس فرهنگستان علوم از تشکیل شبکه دانشمندان جوان فرهنگستان علوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا مخبر دزفولی در مجمع عمومی فرهنگستان با اشاره به اقدامات مهم فرهنگستان در ماههای اخیر گفت: «فرهنگستان علوم میزبان جایزه جوان مصطفی بود که حرکتی ارزشمند برای شناسایی و حمایت از استعدادهای علمی جوان کشور است. در همین راستا، در شورای علمی فرهنگستان تشکیل شبکه دانشمندان جوان فرهنگستان علوم تصویب شد. امروز بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی جوان در پایه دانشیار و استادی در این شبکه عضو هستند و این مجموعه در حال گسترش است.
وی با تأکید بر نقش فرهنگستان در هدایت علمی کشور گفت: با تلاش دانشمندان برجسته، مسیر توسعه هوش مصنوعی، کوانتوم و علم و فناوری کشور به نقطهای قابل قبول رسیده است و فرهنگستان علوم امروز به یکی از بازیگران اصلی تصمیمسازی علمی کشور تبدیل شده است.
رییس فرهنگستان علوم با اشاره به فعالیتهای اخیر این نهاد در حوزههای نوین علمی اظهار داشت: «سند ملی هوش مصنوعی که امروز به مرحله اجرا رسیده، از پیشنهادهای اصلی فرهنگستان علوم بوده است و حمایت از مجموعه مرتبط باعث شد این حوزه در کشور جایگاه مناسبی پیدا کند.
وی افزود: «در حوزه فناوری کوانتوم نیز همین روند در حال پیگیری است و مجموعهای از متخصصان در فرهنگستان مشغول بررسی و جهتدهی علمی آن هستند. ما معتقدیم آینده کشور در گرو تسلط علمی بر این حوزههاست.»
همکاریهای بین نهادی و نقش فرهنگستان در تصمیمسازیهای ملی
رییس فرهنگستان علوم با اشاره به همکاریهای جدید این نهاد با سایر ارکان نظام گفت: نخستین بار، تفاهمنامه همکاری میان فرهنگستان علوم و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست تهیه است تا در بازنگری چشمانداز کشور در حوزه علم و فناوری نقش مستقیم ایفا شود.
افزایش سهم علم و فناوری در تولید ناخالص داخلی؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
مخبر دزفولی با اشاره به سهم اندک تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی گفت: «اگر انتظار داریم کشور در عرصه علم و فناوری جهش کند، باید سهم تحقیق و توسعه را حداقل به دو درصد از تولید ناخالص داخلی برسانیم. امروز کل بودجه وزارت علوم حدود یک میلیارد دلار است، در حالی که اگر این سهم به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برسد، انقلاب علمی در کشور رخ میدهد.»
او تأکید کرد: «با افزایش این سهم، میتوان در حوزههایی چون انرژی، آب، امنیت غذایی و مسائل پیچیده کشور تحولات اساسی ایجاد کرد. کشور ما از نیروی انسانی مستعد و ضریب هوشی بالا برخوردار است، تنها نیاز به پشتیبانی مالی و سیاستگذاری شجاعانه دارد.»
دعوت به مشارکت در تصمیمسازیهای علمی کشور
رییس فرهنگستان علوم گفت: «خوشبختانه امروز فضای جدیدی در کشور ایجاد شده که در آن، فرهنگستانها در تصمیمسازیهای کلان علمی نقش ایفا میکنند. البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، اما مسیر آغاز شده است. از همه استادان و اعضای فرهنگستان دعوت می شود برای مشارکت فعال در فرآیندهای سیاستگذاری و پاسخگویی به نیازهای علمی دولت وقت بگذارند. فرهنگستان علوم با تمام توان در خدمت پیشرفت علمی کشور است.»